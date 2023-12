Wie lange Southernes Bancshares-Anleger das wohl noch mit machen?

Für Southern States Bancshares liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Im Vergleich zum letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 26 USD. Basierend auf diesem Kursziel könnte die Aktie um -13,88 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Southern States Bancshares derzeit um +19,66 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was als positiv bewertet wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum Durchschnitt +30,69 Prozent, was ebenfalls positiv ist. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Aktie von Southern States Bancshares sowohl von Analysten als auch von Anlegern neutral bewertet.