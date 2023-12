Wie lange Southeastern Banking-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Aktie von Southeastern Banking wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf Sentiment und Buzz hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergeben, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz nicht überschreitet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs mit 19,04 USD und der aktuelle Kurs mit 18,65 USD verglichen. Die Distanz zum GD200 führt zu einer neutralen Bewertung, während die Aktie im Vergleich zum GD50 mit einem Abstand von +4,66 Prozent ebenfalls neutral bewertet wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Southeastern Banking mit einer Dividendenrendite von 3,98 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 12,5 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 24,62 eine Überverkauft-Situation, was zu einem guten Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Southeastern Banking gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien eine neutrale bis schlechte Einschätzung.