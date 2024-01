Wie lange Six Flags Entertainment-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Six Flags Entertainment-Aktie zeigt eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -2,03 Prozent, während der aktuelle Kurs bei 23,69 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 23,81 USD zeigt eine Nähe zum letzten Schlusskurs (-0,5 Prozent), wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Six Flags Entertainment liegt bei 56,88 Punkten sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch wird auch für den RSI ein "Neutral"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Six Flags Entertainment festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion vergeben wird. Insgesamt erhält die Six Flags Entertainment-Aktie daher für diesen Punkt ein "Gut".

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,49 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt. Dies lässt die Aktie als preisgünstig erscheinen, wodurch sie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.