Wie lange Singapore Telecommunications-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Aktienkurs von Singapore Telecommunications hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresrendite von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von Singapore Telecommunications um mehr als 15 Prozent höher, bei 0,5 Prozent. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,9 Prozent verzeichnete, liegt Singapore Telecommunications mit einer Rendite von 9,41 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Singapore Telecommunications bei 2,41 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,37 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,39 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Singapore Telecommunications in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Singapore Telecommunications jedoch in etwa so viel diskutiert wie üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Singapore Telecommunications gesprochen. Auch aktuell zeigen die Diskussionen vor allem positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bekommt Singapore Telecommunications auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Bewertung.