Wie lange Sims Metal Management-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Sims liegt bei 76,14, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 46,32 und wird als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen über Sims in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Sims wird somit bezüglich der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Sims bei 14,41 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 14,35 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,42 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 liegt bei 14,46 AUD, was einen Abstand von -0,76 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Sims lassen sich über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Sims die Einstufung: "Neutral".