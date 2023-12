Wie lange Sims Metal ManagementPK-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Sims Metal Management":

Die Sims-Aktie wird charttechnisch neutral bewertet, da der aktuelle Kurs von 15,09 AUD 3,57 Prozent über dem GD200 (14,57 AUD) liegt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 13,32 AUD. Dies führt zu einem positiven Signal von +13,29 Prozent und einer insgesamt guten Bewertung des Aktienkurses, wenn der Durchschnitt aus 50- und 200-Tage-Linie betrachtet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sims-Aktie liegt bei 11,48 und für die letzten 25 Tage bei 21,61, was auf eine positive Dynamik des Aktienkurses hindeutet und zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Materialien" hat die Sims-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,99 Prozent erzielt, was 21,56 Prozent über dem Durchschnitt dieser Branche liegt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Überperformance als gut bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Sims. Auch die aktuellen Unternehmensnachrichten werden überwiegend neutral bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält die Sims-Aktie daher ein neutrales Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.