Wie lange Silvercrest Asset Management-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der dabei hilft zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Silvercrest Asset Management-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,93, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Silvercrest Asset Management.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Silvercrest Asset Management beträgt 4,6 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Silvercrest Asset Management in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche und dem "Finanzen"-Sektor zeigt sich eine deutliche Underperformance von -408466,48 Prozent bzw. 151657,76 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Silvercrest Asset Management eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Silvercrest Asset Management daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Sollten Silvercrest Asset Management Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Silvercrest Asset Management jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Silvercrest Asset Management-Analyse.

Silvercrest Asset Management: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...