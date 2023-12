Wie lange Silver Grant Industries-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Die Bewertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Wenn wir uns die Intensität der Diskussionen im letzten Monat ansehen, können wir feststellen, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung findet. Die Anleger haben in Bezug auf das Unternehmen nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert als üblich. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Silver Grant-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Der Aktienkurs kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Silver Grant in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare bzw. Ergebnisse neutral waren. Außerdem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Silver Grant diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass Silver Grant hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Silver Grant eine Performance von -41,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche verzeichneten durchschnittlich einen Rückgang von -29,36 Prozent, was bedeutet, dass Silver Grant im Branchenvergleich um -12,61 Prozent unterperformt hat. Der "Immobilien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -28,85 Prozent. Silver Grant lag 13,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Silver Grant führt bei einem Niveau von 66,67 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 62,96 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

