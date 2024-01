Wie lange SigmaTron-Anleger das wohl noch mit machen?

Sigmatron wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 28,29, was einem Abstand von 38 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" empfohlen.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass Sigmatron derzeit 2,17 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, gehandelt wird. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" betrachtet. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,57 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sigmatron eher neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Hinsichtlich der Dividende zeigt sich, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Sigmatron aktuell bei 0 liegt. Dies bedeutet eine negative Differenz von -11546,47 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sigmatron von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.