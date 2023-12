Wie lange SiS Mobile-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Elektronikfirma Sis Mobile hat kürzlich eine Dividendenrendite von 6,9 % bekannt gegeben, was 1,42 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die möglichen Gewinne.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sis Mobile liegt derzeit bei 5, was bedeutet, dass die Börse nur 5,19 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sis Mobile derzeit bei 0,33 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,31 HKD liegt. Gleichzeitig zeigt der GD50, dass die Aktie derzeit ein Niveau von 0,3 HKD erreicht hat. Dies entspricht einer Differenz von +3,33 Prozent und führt zu einem "Neutral"-Signal. Insgesamt wird die Aktie basierend auf den beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Internet-Kommunikation kaum Veränderungen für Sis Mobile in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.