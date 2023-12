Wie lange Shanghai Tongji Science, Industrial-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 78 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,4, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was die positive Stimmung weiter unterstreicht.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Shanghai Tongji Science & Industrial wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht wird der aktuelle Kurs der Aktie als "Neutral" bewertet, da der Kurs sowohl vom GD200 als auch vom GD50 einen mittleren Abstand aufweist.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Mischung aus "Schlecht", "Gut" und "Neutral" Bewertungen für die Shanghai Tongji Science & Industrial-Aktie.