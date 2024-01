Wie lange Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment ManagementB-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Wochen konnte bei Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management veröffentlicht. Dennoch war die Diskussion in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,58 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,34 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -3,17 Prozent, was eine "Neutral"-Bewertung nach sich zieht. Der GD50 liegt derzeit bei 8,02 CNH, was einem Abstand von -8,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Aktie von Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management mit -6,12 Prozent mehr als 4 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0,34 Prozent liegt die Aktie mit 6,46 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.