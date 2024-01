Wie lange Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment ManagementB-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management-Aktie betrachten wir nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 40 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überkauft, wodurch das Wertpapier in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft wird, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 7,58 CNH liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (7,47 CNH) auf einem ähnlichen Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,03 CNH) liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung resultiert. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Shanghai Shenqi Pharmaceutical Investment Management mit einer Rendite von -6,12 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 5 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0,5 Prozent aufweist, liegt die Aktie mit 6,62 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.