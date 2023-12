Wie lange Shanghai Chuangli-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Shanghai Chuangli-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt von 5,89 CNH hat. Dies liegt nahe dem letzten Schlusskurs von 5,76 CNH, was einer Abweichung von -2,21 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,83 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe diesem Wert, mit einer Abweichung von -1,2 Prozent. Insgesamt wird die Shanghai Chuangli-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Shanghai Chuangli in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 60,53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Shanghai Chuangli-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,87 Prozent erzielt, was 0,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -0,14 Prozent, und die Shanghai Chuangli-Aktie liegt aktuell 0,73 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.