Wie lange Shaanxi J&R Optimum Energy-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für die Blivex Energy-Aktie: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Blivex Energy-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Blivex Energy-Aktie mit -10,91 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,78 Prozent aufweist, liegt Blivex Energy mit 12,69 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Blivex Energy. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI-Werts von 50 wird die Blivex Energy-Aktie derzeit als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".