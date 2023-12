Wie lange Seven Industries-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Seven Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 510,39 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 501 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,84 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 516,08 JPY nahe dem aktuellen Kurs, was eine Abweichung von -2,92 Prozent bedeutet. Auch hier wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Seven Industries untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum hinweg ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Seven Industries. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität hervorgebracht, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

In der technischen Analyse wird zudem der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass Seven Industries überkauft ist. Für den 25-Tage-RSI ergibt sich kein klares Bild, da dieser bei 58,62 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Zusammenfassend erhält das Seven Industries-Wertpapier somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.