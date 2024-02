Wie lange Selective Insurance-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Selective Insurance Group":

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Selective Insurance festgestellt. Das Stimmungsbild hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength-Index (RSI) das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Selective Insurance liegt derzeit bei 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich für die Aktie ein RSI25-Wert von 52, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Gesamtbewertung für den RSI lautet daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Kurs von Selective Insurance derzeit +1,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,55 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen rund um Selective Insurance auf Plattformen der sozialen Medien geben ein uneinheitliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gibt derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation, aber in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Selective Insurance sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.