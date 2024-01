Wie lange Saturn Oil & Gas-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analyse der Aktie von Saturn Oil & Gas basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter Sentiment, Buzz, Relative Strength Index (RSI) und technische Indikatoren. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen eher neutral waren, wobei an zwei Tagen positive Stimmungen und an sieben Tagen neutrale Stimmungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt und die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Saturn Oil & Gas auf Basis der verschiedenen Faktoren mit einem "Neutral"- bzw. "Schlecht"-Rating versehen.