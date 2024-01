Wie lange Sagami Rubber Industries-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Sagami Rubber Industries-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 829,47 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 899 JPY (+8,38 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 860,48 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+4,48 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sagami Rubber Industries-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Sagami Rubber Industries-Aktie wird auf Basis von sozialen Plattformen als neutral eingestuft, da die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Sagami Rubber Industries-Aktie einen RSI7-Wert von 23,03, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und einen RSI25-Wert von 39,92, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Kommunikation über Sagami Rubber Industries in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Sagami Rubber Industries-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Stimmung und des Relative Strength-Index als neutral eingestuft.