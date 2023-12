Wie lange SBI Insurance-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Wochen wurde bei Sbi Insurance keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung dieses Kriteriums führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, da hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert besprochen wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Sbi Insurance-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 66,33 und einem RSI25-Wert von 66,67, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Sbi Insurance-Aktie einen neutralen Bewertung erhält, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt, während der 50-Tage-Durchschnitt zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Sbi Insurance-Aktie basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.