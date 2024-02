Wie lange SAF-HOLLAND-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Saf-Holland-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 13,13 EUR verläuft. Der Aktienkurs ging bei 15,73 EUR aus dem Handel und hat somit einen Abstand von +19,8 Prozent aufgebaut, was die Einstufung "Gut" rechtfertigt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 15,07 EUR angenommen, was einer Differenz von +4,38 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Auf Basis beider Zeiträume lautet der Gesamtbefund demnach "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Saf-Holland-Aktie zeigt einen Wert von 37 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Saf-Holland gemäß der RSI-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und daher zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv waren, jedoch in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt 8 konkret berechnete Signale (7 "Schlecht", 1 "Gut"), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Saf-Holland.