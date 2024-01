Wie lange Rolls Royce-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rolls-Royce Holdings":

Der Aktienkurs von Rolls-royce hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Industrie-Sektor 20,56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche beträgt 5,03 Prozent, wobei Rolls-royce aktuell 18,88 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Rolls-royce-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 355 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 19,69 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Anleger-Stimmung bei Rolls-royce in den Diskussionsforen und sozialen Medien war in den letzten Wochen insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Rolls-royce-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen (RSI 63,19) als auch für 25 Tage (RSI25 46). Daher wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.