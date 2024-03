Wie lange Rinko-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien generieren. Bei Rinko wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führte.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Rinko führte zu einer Einstufung als "Neutral". Ebenso ergab der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um Rinko war neutral, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führte. Die Kommentare und Themen in den sozialen Medien waren in den letzten Tagen ebenfalls neutral.

In Bezug auf die technische Analyse erhielt die Rinko-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag höher und führte zu einer positiven Bewertung. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt führte jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Rinko-Aktie eine neutrale Einschätzung basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.