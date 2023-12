Wie lange Rheinmetall-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Aktienkurs von Rheinmetall hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,36 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Überperformance von 69,51 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" liegt bei 3,92 Prozent, wobei Rheinmetall aktuell um 68,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Rheinmetall liegt bei 44,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 41,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Rheinmetall-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 259,75 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 285,8 EUR, was einer positiven Abweichung von 10,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 273,49 EUR, und da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Rheinmetall daher für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Rheinmetall zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Rheinmetall liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.