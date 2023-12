Wie lange Resurs Holding AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen führen. Bezüglich der Diskussionen zu Resurs haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und bewerten die Stimmung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb in letzter Zeit weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Resurs beträgt derzeit 84,87 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,14, was darauf hindeutet, dass die Aktie neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Resurs von 23,88 SEK eine Entfernung von +4,69 Prozent vom GD200, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50 liegt bei 23,66 SEK, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.