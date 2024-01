Wie lange Restore-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Stimmungslage einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Restore diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Restore, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Bei Restore liegt das aktuelle KGV bei 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 52 haben. Dies bedeutet, dass Restore aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse wird Restore auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 220,45 GBP, während der Kurs der Aktie bei 215 GBP liegt, was einer Abweichung von -2,47 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 208,82 GBP führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Restore mit einer Rendite von -32,08 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,22 Prozent, wobei Restore mit 39,3 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.