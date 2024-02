Wie lange Range-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um die Aktie von Range war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Stimmung überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigten sich die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die Dividende schneidet Range mit einer Ausschüttung von 1,08 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (17,68 %) schlechter ab. Die Differenz von 16,59 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Eine Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Range-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 30,89 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 31,16 USD lag, was einer Abweichung von +0,87 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,93 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von 31,16 USD um +4,11 Prozent ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Range-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.