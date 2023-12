Wie lange Quilter-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Quilter":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild für die Quilter-Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität war geringer als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Quilter eingestellt waren. Es gab fünf positive und zwei negative Tage, sowie sieben Tage ohne klare Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Um festzustellen, ob die Quilter-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 27,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Quilter-Aktie ergibt ebenfalls ein positives Bild. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Quilter-Aktie daher von der Redaktion mit einem insgesamt positiven Rating bewertet.