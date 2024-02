Wie lange Qube Holdings-Anleger das wohl noch mit machen?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Qube wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als gut eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergab sich ein Durchschnitt von 2,96 AUD für den Schlusskurs der Qube-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,3 AUD, was einem Unterschied von +11,49 Prozent entspricht und zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde mit 3,23 AUD analysiert, was einem Anstieg von +2,17 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Qube liegt bei 42,86, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Bewertung für die Aktie von Qube in Bezug auf das Anleger-Sentiment, die technische Analyse und den Relative Strength Index.