Wie lange Q P Holdings-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz in der Kommunikation im Netz. Im Fall der Q P Aktie zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso bleibt die Rate der Stimmungsänderung unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Q P liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen liegt bei 73,33, was darauf hindeutet, dass Q P überkauft ist und somit als "schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Q P Aktie derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1,29 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,18 HKD liegt, was zu einer Abweichung von -8,53 Prozent führt. Der GD50 liegt bei 1,22 HKD, was einer Abweichung von -3,28 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Q P Aktie zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge und führt insgesamt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse ein neutrales Rating für die Q P Aktie.