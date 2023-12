Wie lange QBE Insurance-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "QBE Insurance":

Die technische Analyse der Qbe Insurance zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 15,14 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,59 AUD liegt, was einer Abweichung von -3,63 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 15,16 AUD zeigt eine Abweichung von -3,76 Prozent. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur Rate der Stimmungsänderung stark abgenommen hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende weist die Qbe Insurance derzeit eine Dividendenrendite von 2,97 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,65 Prozent. Damit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qbe Insurance bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,04 deutlich unterdurchschnittlich ist. Aus dieser Sicht wird die Qbe Insurance als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.