Wie lange PuraPharm-Anleger das wohl noch mit machen?

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Purapharm mit einem Wert von 11,28 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Arzneimittelbranche. Dies bedeutet eine Unterbewertung des Unternehmens um 69 Prozent im Vergleich zum Branchen-KGV von 36,74. Aufgrund dieser Analyse stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength Index (RSI) für Purapharm einen aktuellen Wert von 60 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) ergibt einen Wert von 59, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, zeigt die Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Purapharm in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der Gesundheitspflege liegt Purapharm mit einer Rendite von -31,25 Prozent mehr als 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die "Arzneimittel"-Branche weist eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -17,88 Prozent auf. Auch hier liegt Purapharm mit einer Rendite von 13,37 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.