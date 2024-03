Wie lange Probi AB-Anleger das wohl noch mit machen?

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann man feststellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Probi-Aktie beträgt aktuell 97, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass Probi auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Schlecht"-Rating für Probi.

Die technische Analyse vergleicht den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Probi-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 196,91 SEK mit dem aktuellen Kurs von 201 SEK. Die Abweichung von +2,08 Prozent führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 206,4 SEK, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Anleger zeigten an sechs Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt einem Tag eine neutrale Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Probi diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Probi in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.