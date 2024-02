Wie lange Prestige International-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Prestige-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse, die auf den Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage basiert. Aktuell liegt dieser Durchschnitt bei 606,79 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 592 JPY lag, was einer Abweichung von -2,44 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (593,24 JPY) weist mit einer Abweichung von -0,21 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Prestige-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Prestige wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen konnten weder positive noch negative Themen in den Diskussionen ausgemacht werden, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet deutet auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung liegen im Durchschnitt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (51,72) als auch der RSI25 für 25 Tage (54,34) deuten auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das auf eine "Neutral"-Einstufung der Prestige-Aktie hindeutet.