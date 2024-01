Wie lange Pressance-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Pressance-Aktie zeigt eine Abweichung von -12,29 Prozent des aktuellen Kurses von 1595 JPY im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 1818,56 JPY (GD200). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1576,24 JPY, liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,19 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Sentiment und den Buzz in den letzten Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält Pressance in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Pressance daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Die Betrachtung der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Pressance-Aktie einen Wert von 16,22 für den RSI7 (sieben Tage) und einen Wert von 41,33 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Daraus resultiert ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.