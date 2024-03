Wie lange Polyfair-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie sind wichtige Indikatoren für die langfristige Entwicklung. Neben den Analysen von Bankhäusern spielen auch die Meinungen und Diskussionen von Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei Polyfair haben wir die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Polyfair weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Rating führt.

Die Dividendenrendite von Polyfair beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Die Dividendenpolitik wird daher auch neutral bewertet.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI von Polyfair liegt bei 33,33 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 52,31 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Polyfair wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt erhält Polyfair sowohl in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als auch das Anleger-Sentiment eine neutrale Bewertung.

