Wie lange Pollard Banknote-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Pollard Banknote-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 26,36 CAD, während der aktuelle Kurs bei 32,03 CAD liegt, was einer Abweichung von +21,51 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (30,38 CAD) liegt über dem aktuellen Kurs, mit einer Abweichung von +5,43 Prozent. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei positive Themen an einigen Tagen überwogen, während an anderen Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf Pollard Banknote diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividende weist Pollard Banknote eine Dividendenrendite von 0,59 Prozent auf, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als unrentables Investment bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pollard Banknote bei 300 liegt, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 29 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.