Super Micro Computer Aktie: Das gab es noch nie!

Die Super Micro Computer-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 742,55%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von insgesamt 6 Analystenbewertungen 5 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 353,83 USD, was auf einen möglichen Anstieg der Aktie um 23,02 Prozent hindeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Super Micro Computer-Aktie als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 26,64 insgesamt 41 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 44,92 im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 213,68 USD lag und der aktuelle Kurs bei 287,63 USD liegt, was eine Abweichung von +34,61 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 270,45 USD über dem letzten Schlusskurs (+6,35 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.