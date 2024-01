Wie lange Plastec-Anleger das wohl noch mit machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Dividendenpolitik von Plastec erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -8342,36 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Anlegerstimmung gegenüber Plastec war in den letzten Tagen neutral, sowohl in den Social Media Diskussionen als auch in den Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Plastec eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Plastec-Aktie betrachtet. Der Wert aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,08 USD, während der letzte Schlusskurs (0,02 USD) deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,02 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine "Neutral"-Einschätzung für Plastec, da sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigen.

Insgesamt erhält Plastec daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik, die Anlegerstimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz.