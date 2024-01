Wie lange Pfizer-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten Wochen gab es bei Pfizer keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, mit verstärkten Diskussionen über positive Themen in den vergangenen ein, zwei Tagen. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben ein Überwiegen von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aufgrund des aktuellen Kurses von 27,47 USD liegt Pfizer inzwischen -4,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund einer Distanz von -19,51 Prozent zum GD200 als "schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "neutral" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite von Pfizer liegt derzeit bei 5,93 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,46 % für Arzneimittel. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "gut" eingestuft.

