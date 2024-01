Wie lange Pentamaster-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. In Bezug auf die Pentamaster-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage (58,7) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Pentamaster ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,16 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 10,87 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Pentamaster derzeit bei 2,11 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,27 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Pentamaster-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Schlusskursdurchschnitt von 0,98 HKD für die Pentamaster-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,95 HKD, was einer Abweichung von -3,06 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine nahezu gleiche Schlusskursabwicklung (0,95 HKD), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Pentamaster-Aktie daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analyse des Relative Strength Index, der fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse.