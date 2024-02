Wie lange Pensionbee-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Pensionbee liegt bei 68,47, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 60,15 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Pensionbee-Aktie aktuell als "gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht" Bewertungen abgegeben. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, mit 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht" Einstufungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 170 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 86,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "gut" für das Wertpapier.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung rund um die Pensionbee-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Pensionbee. Sowohl das Sentiment als auch der Buzz werden daher als "neutral" bewertet. Es konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden. Insgesamt wird Pensionbee für diese Stufe daher mit "neutral" bewertet.