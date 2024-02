Wie lange Patrizia Immobilien-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Patrizia wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 83,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Patrizia überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist Patrizia auf dieser Basis weder als überkauft noch überverkauft aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating vergeben, da der Kurs der Aktie (7,69 EUR) um -10,48 Prozent über dem GD200 des Wertes (8,59 EUR) verläuft. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung des Aktienkurses (7,81 EUR) bei -1,54 Prozent liegt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in sozialen Medien wird Patrizia eine mittlere Aktivität zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.