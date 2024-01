Wie lange Partner-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden keine positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Partner Communications diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite von Partner Communications bei 2,79 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche der "Drahtlosen Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Partner Communications mit 2,79 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im letzten Jahr.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1586,53 ILS für den Schlusskurs der Partner Communications-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1725 ILS, was einem Unterschied von +8,73 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1669,18 ILS, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Partner Communications in der einfachen Charttechnik also eine "Gut"-Bewertung.

Wer derzeit in die Aktie von Partner Communications investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Drahtlosen Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag von 0 Prozentpunkten erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.