Wie lange PT Aneka Tambang Tbk.-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Diese Analyse wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Aneka Tambang durchgeführt. Der RSI7 liegt derzeit bei 42,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass Aneka Tambang weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,86, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,1 EUR für die Aneka Tambang-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,092 EUR, was einem Rückgang von 8 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,09 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aneka Tambang also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um den Titel. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden, häuften sich in den letzten Wochen die negativen Meinungen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Für Anleger, die in die Aktie von Aneka Tambang investieren, ergibt sich eine Dividendenrendite von 5,16 % im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer geringfügig niedrigeren Bewertung von 0,08 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.