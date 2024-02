Wie lange PA-Anleger das wohl noch mit machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Aktie Pa beträgt der RSI-Wert für einen Zeitraum von 7 Tagen aktuell 14, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie Pa zeigen eine mittlere Diskussionsintensität sowie kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie Pa von 350 JPY mit einer Entfernung von +53,88 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen einen Kurs von 346,48 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unterm Strich wird der Kurs der Pa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie Pa war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.