Wie lange PA-Anleger das wohl noch mit machen?

Die technische Analyse der Aktie Pa zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 210,72 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 319 JPY, was einem Unterschied von +51,39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 333 JPY, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (-4,2 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Pa-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Pa konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen wird daher als "Neutral" bewertet, da weder besonders positive noch negative Trends zu erkennen waren. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Pa zeigt eine Ausprägung von 51,85 für einen Zeitraum von 7 Tagen und von 60,63 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf dem RSI und dem RSI25.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung bei Pa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt neutral ist. Weder positive noch negative Themen standen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Aktie als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.