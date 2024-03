Wie lange Otis Worldwide-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Otis Worldwide ausgesprochen haben, haben insgesamt eine neutrale Einschätzung abgegeben. Es gab keine schlechten Bewertungen und nur eine neutrale Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Otis Worldwide. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Otis Worldwide liegt bei 87 USD, was einer Entwicklung um -11,5 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 98,3 USD liegt. Aufgrund dessen wurde die Aktie mit dem Rating "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Otis Worldwide derzeit bei 29,93 liegt, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des RSI.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der aktuelle Aktienkurs von 98,3 USD 14,05 Prozent über dem GD200 (86,19 USD) liegt, was als positives Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 90,97 USD, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Otis Worldwide-Aktie als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger haben sich vor allem positiv über das Unternehmen Otis Worldwide geäußert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.