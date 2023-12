Wie lange Nuscale Power-Anleger das wohl noch mit machen?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Nuscale Power Aktie. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Sowohl der kurzfristige Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigen, dass die Nuscale Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit überwiegend positiven Diskussionen an 11 Tagen und überwiegend negativen an drei Tagen. In den vergangenen Tagen wurde ebenfalls verstärkt positiv über das Unternehmen Nuscale Power diskutiert, was zu einer guten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Nuscale Power-Aktie von 3,19 USD mit -51,52 Prozent Entfernung vom GD200 (6,58 USD) ein schlechtes Signal. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 3,54 USD und einem Abstand von -9,89 Prozent ein schlechtes Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Nuscale Power-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sollten Nuscale Power Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Nuscale Power jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Nuscale Power-Analyse.

Nuscale Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...