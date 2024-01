Wie lange Northeast Securities-Anleger das wohl noch mit machen?

Die Northeast Securities hat aktuell eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In den letzten beiden Wochen wurde die Northeast Securities hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Auch die Kommentare und Diskussionen der letzten Tage waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Auswertung und der Identifizierung von 4 negativen Signalen empfiehlt die Redaktion eine negative Einstufung. Die Anleger-Stimmung wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Northeast Securities liegt bei 65,96, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat die Northeast Securities im letzten Jahr eine Rendite von 7,45 Prozent erzielt, was 5,91 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,92 Prozent, und die Northeast Securities liegt aktuell 3,53 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.